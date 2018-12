Tras concluir el proceso de recepción de comentarios, ahora la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) estará revisando todas las opiniones y anunció que la decisión sobre el nuevo reglamento de “carga pública” será tomada hasta el año que entra.

USCIS descartó ofrecer una fecha específica, dado que tiene que revisar todos los comentarios emitidos a lo largo de 60 días, un proceso que recién concluyó el pasado diez de diciembre.

“USCIS dará la debida consideración a todos los comentarios que recibimos durante el período de comentarios públicos de 60 días”, dijo el vocero Michael Bars al diario La Opinión.

“Esperamos abordar estos comentarios públicos en la regla final del próximo año”, agregó el funcionario.

Las reglas que el presidente Donald Trump planea imponer contra las “cargas públicas” limitarían la cantidad de asistencia federal, como los llamados food stamps, que pueden recibir aquellos inmigrantes que desean residir de modo permanente en el país.

Pero dichas reglas han originado confusión en cuanto al tipo de beneficios que pueden solicitar los inmigrantes, por eso un creciente número de ellos que han tramitado un ajuste de estatus están desistiendo de aceptar cualquier tipo de ayuda del gobierno.

Y es que temen que sus casos sean rechazados bajo la nueva política del presidente Trump, según informó el diario USA Today.

“Tengo miedo de aceptar cualquier tipo ayuda. Si solicito asistencia de FEMA, ¿no se considera ayuda federal?… por eso no lo hago, mejor no me arriesgo”, dijo un inmigrante palestino de Florida cuyo negocio fue destruido por el huracán Michael en octubre.

