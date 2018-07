En medio de la agresiva política antiinmigratoria del gobierno de Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un programa que podría ser de gran ayuda para un importante grupo de inmigrantes.

USCIS dio a conocer un cuantioso subsidio para ayudar agilizar el proceso de naturalización de los residentes permanentes, el cual canalizará a través de organizaciones que asisten a los inmigrantes en el complejo trámite de preparación para obtener la ciudadanía.

“USCIS está aceptando solicitudes para dos oportunidades de obtención de fondos bajo el Programa de Subsidios de Ciudadanía y Asimilación que proporcionarán hasta 10 millones de dólares”, indica el comunicado de la agencia.

We’re accepting applications for the Citizenship and Assimilation Grant Program. https://t.co/zuEsrToeRd

— USCIS (@USCIS) July 25, 2018