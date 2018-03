Una mujer volará gratis durante buena parte del próximo año, tras obtener un vale de 10,000 dólares de United Airlines, informó NBC.

Allison Preiss se estaba preparando para abordar su vuelo, desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles a Austin, Texas.

Antes del abordaje, voceros de United informaron que el avión estaba sobrevendido y que solicitaban voluntarios que cambiaran de vuelo.

Como no hubo voluntarios, le dijeron a Preiss que debía ceder su asiento, por haber pagado la tarifa más baja.

Sorprendida y frustrada, Preiss comenzó a twittear su molestia con la aerolínea, convirtiéndose en tendencia.

.@united offering $1K in travel credit for an oversold flight. If nobody bites, they will kick off the lowest fare passenger by pulling them out of the boarding line. For a flight that THEY oversold. Unreal.

— Allison Preiss (@allisonmpreiss) March 22, 2018