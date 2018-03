Una publicación de Facebook se está volviendo viral, pero los ‘protagonistas’ probablemente desearían que no fuera así. Y es que la publicación, que se ha compartido más de 200,000 veces, presenta dos videos en los que se puede ver cuando una mujer roba la propina que dejaron otros clientes a un mesero.

El vergonzoso incidente ocurrió en el restaurante Casa Mexicana, ubicado en Hacks Cross, en Memphis, Tennessee.

En el primer video, se puede ver a dos mujeres preparándose para salir del restaurante mexicano. Una de ellas coloca dinero en la mesa, la propina destinada para el mesero, y luego se alejan.



Una vez que se van, una mujer en la mesa de al lado señala el dinero. Ella mira por encima del hombro y alrededor del restaurante y habla con el hombre con el que está sentada.

Finalmente, ella se levanta y toma el dinero de la mesa. Después de apresurarse a regresar a su lugar, la mujer se mete el dinero en la camisa y la pareja continúa mirando a su alrededor.

En un segundo video, la pareja mira un poco más y sigue hablando antes de abandonar el restaurante. Entonces, el mesero entra rápidamente en el escena y va a la mesa donde se suponía debía estar la propina. Él levanta la canasta de papas fritas y un plato, pero la propina no está en ninguna parte.

Ambos videos fueron compartidos en Facebook y rápidamente comenzaron a recibir decenas de reacciones.



“Eso es tan triste. Es por eso que les doy sus propinas antes de irme. La gente es tan cruel”, “si de por sí nos quitan el uno por ciento de la venta por atenderles y ellos con esa mam… y luego quieren el mejor servicio, me molesta”, “más muertos de hambre no se puede, que se les multiplique, porque no creo que 20 dólares les duren mucho”, fueron algunos de los comentarios.

Alguien fue más allá al opinar: “Los meseros trabajan sin descanso, y aún tienen que limpiar antes del descanso y después de la hora de cierre. Algunos trabajadores ni siquiera se van hasta una hora después del cierre, y que alguien le quite eso al mesero. Y si te reíste de este video, probablemente estés tan arruinado como ellos”.

Mientras que otros usuarios ofrecieron una solución alterna para que eso no vuelva a pasar: “Esto es por lo que mi mamá siempre pone su propina en la mano de los meseros antes de irse”, “exactamente por qué digo (que hay que) dárselos directamente”, “¡exactamente por eso siempre se los doy! No puedo confiar en estos perr… hoy en día”.