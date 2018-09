Según los informes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) transfirió alrededor de 170 millones de dólares de diferentes agencias gubernamentales a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este año.

NBC News, citando un documento enviado al Congreso por el DHS, informó el jueves que los fondos se transfirieron a ICE para ayudar a la agencia con la remoción y detención de inmigrantes que estaban en el país sin documentos, según reportó el diario The Hill.

El dinero provino de una variedad de programas de seguridad nacional, incluidos 1.8 millones de la Oficina Nacional de Detección Nuclear y 9.8 millones destinados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según NBC News.

La red informó que 29 millones provinieron de la Guardia Costera de EE.UU. y más de 34 millones de diferentes programas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Además, se informó que el DHS transfirió 33 millones de diferentes programas de ICE para pagar la remoción y detención de migrantes, lo que significa que la cantidad total de fondos transferidos a la agencia de inmigración fue de 202 millones de dólares.

NBC News señaló que el DHS está autorizado a realizar este tipo de transferencias de fondos. El departamento puede cambiar recursos dentro de DHS, siempre que cuente con la aprobación del Congreso.

El presupuesto total de DHS para este año fiscal fue de 65 mil millones de dólares, con 15.5 mil millones asignados a FEMA, según NBC News.

El senador Jeff Merkley publicó el martes documentos que parecen mostrar que el DHS desvió casi diez millones de FEMA a ICE.

Esos documentos, que fueron reportados por primera vez por Rachel Maddow de MSNBC, mostraron que los fondos desviados ascendían a 33.1 millones y que “proporcionarían fondos para apoyar la detención de mayor prioridad y los requisitos de deportación que aquellos para los que originalmente se habían apropiado”.

Un vocero del DHS, Tyler Houlton, dijo el martes que el dinero del DHS no podría haberse utilizado para las preparaciones de huracanes de este año debido a “limitaciones de apropiación”.

Under no circumstances was any disaster relief funding transferred from @fema to immigration enforcement efforts. This is a sorry attempt to push a false agenda at a time when the administration is focused on assisting millions on the East Coast facing a catastrophic disaster.

— Tyler Q. Houlton (@SpoxDHS) September 12, 2018