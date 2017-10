El jefe de bomberos de California dijo el lunes que por lo menos 1,500 viviendas y estructuras comerciales han sido destruidas a raíz de los fuertes incendios forestales que han arrasado la zona vinícola del estado.

BREAKING: Fire chief: At least 1,500 structures destroyed in fires raging in California wine country.

— The Associated Press (@AP) 9 de octubre de 2017