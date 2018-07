Ivanka Trump decidió cerrar su compañía de ropa y accesorios, en favor de continuar con su carrera en la política pública, informó la hija del presidente Donald Trump a través de un comunicado.

“Cuando comenzamos esta marca, nadie podía haber predicho el éxito que alcanzaríamos. Después de 17 meses en Washington, no sé cuándo volveré al negocio o si alguna vez lo haré, pero sí sé que mi enfoque para el futuro previsible será el trabajo que estoy haciendo aquí en Washington, por lo que tomar esta decisión ahora es el único resultado justo para mi equipo y socios”, dijo Ivanka en el comunicado.

BREAKING: Ivanka Trump to shutter fashion brand, according to media reports.

— The Associated Press (@AP) July 24, 2018