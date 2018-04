El gobierno federal urgió el viernes a los consumidores a a eliminar inmediatamente de sus hogares las bolsas de lechuga romana cortada que se adquieren en tiendas y supermercados debido a que podrían estar contaminados con E. coli.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), expandieron a nivel nacional una advertencia que originalmente comprendía 11 estados, informó KKTV.

La alerta incluye todos los tipos de lechuga romana que provengan del área de cultivo de Yuma, Arizona.

La advertencia comprende cabezas y corazones de lechuga romana, así como la variedad de lechuga cortada que viene en ensaladas y mezclas con vegetales, reportó la estación.

Al menos 53 personas se han enfermado a raíz del brote a nivel nacional y 31 de ellas están hospitalizadas. Según el CDC, al menos 5 de los pacientes en centros asistenciales ya desarrollaron fallas renales.

Según la agencia federal, la fuente de la contaminación es la lechuga romana que se cultiva en Yuma.

“Los consumidores que se encuentren en cualquier parte de los Estados Unidos y que han comprado en una tienda lechuga romana cortada y que la tienen en casa… no deberían comerla y tirarla”, advierte CDC en su sitio web. “Incluso si ya comieron un poco y no se sienten enfermos”.

La agencia agrega que “si usted no sabe si la lechuga es romana, no la coma y tírela” y advierte a los consumidores que van a restaurantes que confirmen con los gerentes si la lechuga que les sirven no proviene del área afectada.

“Si no puede confirmar la procedencia de la lechuga romana, no la compre o no la coma”, agrega CDC.

Los síntomas de una infección por E. Coli varían, pero a menudo incluyen calambres estomacales severos y diarrea (a menudo con sangre).

La mayoría de las personas mejora en cinco a siete días. Las infecciones pueden ser leves, pero también pueden ser graves e incluso poner en peligro la vida.