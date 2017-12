ÚLTIMA HORA: FCC aprueba una norma sobre internet que acaba con la neutralidad de la red

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó hoy una nueva norma sobre el servicio de internet que acaba con la “neutralidad de la red” que garantizaba una norma de 2015 aprobada durante el gobierno de Barack Obama.

La mayoría republicana en la institución reguladora votó hoy a favor de la nueva regla que deroga el principio de “neutralidad de la red”, que salvaguardaba internet como un servicio público de libre e igual acceso.

La Comisión tomó la decisión por tres votos a favor y dos en contra -los demócratas- de poner fin a la regulación que impulsó en 2014 el entonces presidente, Barack Obama, y que luego se aprobó en 2015.

The FCC just voted to restore the long-standing, bipartisan approach to protecting Internet freedom #OpenMtgFCC

— The FCC (@FCC) 14 de diciembre de 2017