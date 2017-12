El antiguo tesorero del partido del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso de fondos públicos para la financiación del partido en las elecciones presidenciales del año pasado, informó el diario The New York Times, citando a funcionarios del país latinoamericano.

El detenido, Alejandro Gutiérrez, es uno de varios aliados del presidente señalados por prácticas de corrupción para promover la imagen del partido en un tiempo de marcado rechazo y descontento entre los ciudadanos hacia el gobierno, según funcionarios y documentos consultados por The New York Times.

Breaking News: The former treasurer of Mexico’s governing party was arrested as part of a corruption inquiry that threatens the highest ranks of government https://t.co/Vk70fnQCxl

— The New York Times (@nytimes) December 21, 2017