El Departamento de Bomberos de Douglasville está investigando un incendio en una tienda Walmart.

El incidente se registró la tarde de este domingo en la tienda Walmart de Thornton Road, en el condado de Douglas.

Los trabajadores de la tienda le dijeron a la reportera Nefertiti Jaquez de Channel 2 de Atlanta, que alguien comenzó a quemar algunas bolas de algodón en la sección de cosméticos de la tienda.

Para prevenir un incidente mayor, la tienda fue evacuada.

Las autoridades dijeron que el joven fue detenido, pero no se han presentado cargos en este momento.

La tienda permanece cerrada y no se sabe cuándo volverá a abrir.

Jaquez contactó a Walmart para un comentario y la compañía emitió un comunicado: “Actualmente estamos trabajando con el Departamento de Bomberos local así como con el Departamento de Salud y reabriremos la tienda tan pronto como sea seguro hacerlo”.

Officials will only confirm there is a fire investigation. Walmart workers tell us off camera a younger man took a lighter and set these cotton balls and other products on fire in the cosmetics section of the Walmart. More @ 6PM. (Picture by: @wsbtv intern @cec_tv) #team2 pic.twitter.com/lXXRCGZV23

— Nefertiti Jáquez (@NefertitiWSB) April 29, 2018