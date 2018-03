El Departamento de Comercio del presidente Trump dijo el lunes por la noche que el Censo 2020 incluirá una pregunta sobre la ciudadanía, a pesar de las enérgicas objeciones de los demócratas.

Según el portal de The Hill el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció su decisión de restablecer la cuestión de la ciudadanía en una publicación en el sitio web de Commerce. La cuestión de la ciudadanía no ha aparecido en el censo desde 1950, pero Ross argumentó que recopilar datos de ciudadanía ha sido “una práctica histórica de larga data”.

“Para aproximadamente el 90 por ciento de la población que es ciudadana, esta pregunta no es una imposición adicional”, escribió Ross. “Y para aproximadamente el 70 por ciento de los no ciudadanos que ya responden esta pregunta con precisión en la ACS, la pregunta no es imposición adicional”.

Los datos del censo se utilizan para rediseñar los distritos de la Cámara y el número de escaños de la Cámara que cada estado recibe también juega un papel en la determinación del número de votos electorales de cada estado en una elección presidencial.

Los demócratas han expresado su preocupación de que agregar la pregunta resultaría en un recuento de población inexacto porque desalentaría a algunos inmigrantes de completar el cuestionario dada la represión de la administración Trump sobre aquellos en el país ilegalmente.

Ross justificó su acción diciendo que la necesidad de datos precisos y la carga limitada de agregarlo al censo “superan los temores sobre una tasa de respuesta potencialmente más baja”.

“Los datos de ciudadanía proporcionados al DOJ serán más precisos con la pregunta que sin ella, que es de mayor importancia que cualquier efecto adverso que pueda resultar de que las personas violen su deber legal de responder”, escribió Ross.

El Departamento de Justicia bajo el Fiscal General Jeff Sessions ha presionado para que se incluya la pregunta, argumentando que le permitiría al departamento hacer cumplir mejor la Ley de Derechos Electorales.

Por ley, la oficina debe proporcionar al Congreso la redacción final del cuestionario del censo antes del 31 de marzo.