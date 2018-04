Uber verificará anualmente antecedentes de los conductores

Uber comenzará a realizar verificaciones anuales de antecedentes penales de los conductores en Estados Unidos, anunció hoy la compañía.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, indicó que la medida forma parte de varias acciones implementadas para mejorar el servicio.

“Estos anuncios son pasos para hacer que Uber sea fundamentalmente más seguro para los conductores y pasajeros”, dijo.

Uber has a responsibility to help keep people safe. It’s core to everything we do – that’s why we’re doubling down on safety, making it easier to share your trip w/ loved ones, and piloting tech that could save time and lives in an emergency. https://t.co/yWotdUst2W

La compañía llevará a cabo sus verificaciones anuales de antecedentes a través de Checkr, a partir de las próximas semanas.

Sin embargo, aclaró que aún no tiene la intención de revisar antecedentes de huellas dactilares del FBI, alegando que su verificación de los registros judiciales y otras bases de datos es sólida.

Otra compañía, que Uber no identificó, verificará continuamente las bases de datos de arresto a partir de las venideras semanas.

Adicionalmente, la aplicación incluirá un botón que permitirá a los pasajeros llamar al 911 en caso de emergencia, así como mejoras para facilitarles compartir su paradero con amigos o familiares.

El objetivo es intentar hacer un mejor trabajo para mantener seguros a los pasajeros, señaló Uber.

Estos cambios se implementarán progresivamente en Estados Unidos, y luego en el resto de países donde opera la compañía.

