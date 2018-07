Uber suspende a conductor que filmaba a pasajeros

La empresa de transporte Uber suspendió a un conductor después de que descubrieran que transmitía en vivo a través del sitio web, Twitch, los traslados que hacía a sus pasajeros, esto de acuerdo con el St. Louis Post-Dispatch.

Jason Gargac explicó: Quería “capturar las interacciones naturales entre los pasajeros y yo”. El hombre filmó sin autorización a clientes, incluidos niños, estudiantes universitarios y algunas personalidades públicas, según informó Business Insider.

Gargac tiene un canal en Twitch, con el nombre JustSmurf. Es una cuenta pública por la que transmitió los videos, aunque posteriormente fueron eliminados.

“Hemos eliminado el acceso del conductor a la aplicación mientras evaluamos su asociación con Uber”, dijo la empresa de traslados, luego de enterarse de la situación.

Gargac también trabajó para Lyft. Esta empresa aseguró que había “desactivado” su relación con el conductor, reportó Business Insider.

El punto de vista del conductor de Uber

Gargac transmitió a través de Twitch más de 700 traslados. Tuvo la oportunidad de llevar en su vehículo a algunas personalidades como: un periodista local de noticias de televisión y al guitarrista principal de Alice in Chains, Jerry Cantrell.

“Trato de capturar lo que realmente es un viaje de Lyft o Uber”, dijo Gargac al Post-Dispatch.

Al hombre no le molesta su acción, por el contrario asegura que le encanta hacerlo. Gargac dice que no les cuenta a sus pasajeros que está transmitiendo en vivo porque podría influir en los resultados y que prefiere que no se note como algo ‘producido’.

Los pasajeros rara vez notaron la cámara. Cuando la llegaron a notar, el conductor les respondió que lo hacía por seguridad, explicó al diario.