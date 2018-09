Uber evaluará a los pasajeros y podría negarles el servicio

Uber trae cambios. Desde el 19 de septiembre calificará el comportamiento de sus pasajeros y a los que obtengan una baja puntuación, se les negará el uso de la aplicación.

Ya es conocido que después de un viaje, el pasajero califica al chofer y viceversa. Ahora el cambio radica en que si el pasajero tiene una calificación promedio de 4 o menos, recibirá una advertencia y hasta podría prohibírsele el uso de la app.

Esta medida comenzará a regir al principio en Australia y Nueva Zelanda, y pretende establecer buenos estándares de conducta, así como la creación de un nivel de respeto mutuo entre conductores y pasajeros, explicó Amanda Gilmore, gerente de Uber en Nueva Zelanda a Radio NZ.

“Si se piensa, un auto que ofrece este servicio es un lugar de trabajo, y lo que estamos haciendo es pedir a los pasajeros que sean respetuosos y corteses con ese lugar de trabajo”, precisó Gilmore.

¿Qué cosas se pueden hacer para no caer en un rating bajo? Estar en el sitio indicado al momento de pedir el servicio, no hacer desorden dentro del vehículo, no comer o tomar en él y no golpear las puertas al cerrarlas.

There's something fundamentally wrong with star ratings when a score of 4/5 gets you banned. 4/5 on Vivino is a great wine while on TripAdvisor it means you have a solid restaurant. #Uber#starrating

Uber to block low-rating riders in Australia and NZ

— IJ Rodgers (@IJR86) September 5, 2018