Uber busca vender su tecnología de conducción autónoma a Toyota

Uber venderá sistemas de conducción autónoma a compañías externas, buscando suministrar su tecnología a Toyota, informó Nikkei Asian Review.

La compañía ha establecido alianzas con una serie de empresas para ponerse a la par de Waymo, la firma afiliada de Google en el desarrollo de la tecnología de vehículos autónomos.

Self-driving Ubers are hitting the road in the Grand Canyon State. pic.twitter.com/tOgiw4GD1d

Uber está negociando para instalar el sistema de conducción autónoma en una minivan fabricada por la automotriz japonesa.

La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de Toyota,Shigeki Tomoyama, se reunió con el gerente general de Uber, Dara Khosrowshahi, en el centro de investigación de la compañía estadounidense en Pittsburgh, Pensilvania.

La compañía de transporte ha explicado que su sistema procesa datos desde cámaras, sensores y lidar, un tipo de tecnología que mide distancias utilizando pulsos de láser.

Esta tecnología se podría instalar en vehículos convencionales y permitir la conducción autónoma, excepto en situaciones de emergencia.

TRI Introduces Next-Generation Automated Driving Research Vehicle, Platform 3.0. Features very sensor-rich package that makes it one of the most perceptive test cars on the road. https://t.co/6Lr9BGxXfe pic.twitter.com/O0jHL3Lq91

— Toyota Research Institute (TRI) (@ToyotaResearch) January 4, 2018