El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó hoy la idea de que será México el que pague la construcción de su prometido muro en la frontera con el país vecino, y aseguró además que “lo disfrutarán”.

Sin embargo a los pocos minutos y como pocas veces, el presidente de México le respondió de forma inesperada.

Enrique Peña Nieto dijo que México no pagará ni ahora ni nunca por un muro fronterizo.

“Presidente @realDonaldTrump: no. México nunca pagará por un muro. Ahora ni, nunca. Honestamente, México (todos los mexicanos).

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).

— Enrique Peña Nieto (@EPN) May 30, 2018