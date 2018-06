El presidente Donald Trump emitió hoy duras críticas contra México y dijo que lo único que hace ese país por EE.UU. es quitarle dinero y venderle drogas, al tiempo que permite que los indocumentados atraviesen hacia el norte “como si caminaran por Central Park” en Nueva York.

“México no hace nada por nosotros, solo toman nuestro dinero y nos venden drogas”, sentenció Trump en declaraciones a periodistas durante una reunión con su gabinete.

“Francamente, alientan a la gente a que vaya por México y hacia EE.UU., porque son narcotraficantes, traficantes de personas, coyotes… nos están llegando verdaderas joyas”, aseguró.

“Caminan por México como si caminaran por Central Park. Es ridículo”, opinó Trump, citando el famoso parque de Nueva York.

El presidente insistió en que el Gobierno mexicano “podría resolver este problema en dos minutos”, pero “no lo hacen, hablan mucho pero no lo hacen”.

The Border has been a big mess and problem for many years. At some point Schumer and Pelosi, who are weak on Crime and Border security, will be forced to do a real deal, so easy, that solves this long time problem. Schumer used to want Border security – now he’ll take Crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018