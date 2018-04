Trump se queja del “comercio estúpido” con China

El presidente Donald Trump se quejó del “comercio estúpido” con China y dijo que los aranceles chinos a los autos estadounidenses son mucho más altos que los de Estados Unidos para los coches chinos.

En un tuit matutino, Trump dijo que cuando un vehículo fabricado en China se envía a Estados Unidos, el arancel es solo de 2.5 por ciento, mientras que los automóviles estadounidenses exportados a China reciben un impuesto de 25 por ciento.

“¿Eso suena a comercio libre o justo? No, suena a COMERCIO ESTÚPIDO”, escribió el presidente estadounidense en Twitter.

When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE – going on for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2018