Ante los mínimos históricos en las tasas de desempleo que goza Estados Unidos, el presidente Donald Trump no perdió la oportunidad de congratularse porque este hecho ocurre durante su administración.

El mandatario publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de Steve Cortés, portavoz nacional de Hispanic 100, una organización que promueve el liderazgo latino, quien escribió un artículo destacando el hito, particularmente entre la comunidad hispana.

“La tasa de desempleo entre la comunidad latina solo ha registrado por debajo del cinco por ciento durante un total de siete meses en la historia de este país. Seis de esos meses han ocurrido con Donald Trump en la Casa Blanca, incluido el informe de abril publicado la semana pasada”, escribió Cortés en una colaboración con Real Clear Politics.

Sin hacer comentario alguno, el mandatario reprodujo el mensaje de Cortés, quien en su tuit, publicado el 6 de julio, presentó las cifras actualizadas al mes de junio.

Today's report: Hispanic jobs hit another record, unemployment at an all-time low. Of 9 months in history under 5% jobless for Latinos, 8 of them have been in last year under Pres Trump!!

My article on this topic from May, when streak was then 6 of 7… https://t.co/iT7CR96amn

— Steve Cortes (@CortesSteve) July 6, 2018