El presidente Donald Trump calificó como “ridículo” el plan presupuestario de los republicanos en el Congreso debido a que no incluye el financiamiento para el muro que quiere en la frontera con México.

Los legisladores están tratando en el Congreso estadounidense, liderado por el partido republicano, el plan para financiar al Gobierno justo antes de que llegue a su cierre el año fiscal de este mes.

Fue mediante su cuenta de Twitter, en donde Donald Trump tildó como “ridículo” el proyecto de presupuesto, al no abarcar los gastos para solventar la construcción de un muro a lo largo de la frontera estadounidense y mexicana.

En dicho tweet, el mandatario adjudicó la culpa a los demócratas por bloquear su propuesta, y llamó a sus seguidores republicanos a no bajar la guardia.

“Quiero saber dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el muro en esta ridícula Ley de Gastos”, escribió el presidente.

Y señaló: “los demócratas obstruyen la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza. “¡Los republicanos ya deben ser más firmes!”.

I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2018