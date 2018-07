En medio de las elecciones en México, el presidente Donald Trump informó que tiene la intención de postergar la firma de una versión revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta después de las elecciones de medio mandato en EE.UU., que serán el seis de noviembre, alegando que de esa manera quiere alcanzar un mejor acuerdo con México y Canadá.

En una entrevista transmitida este domingo, Trump dijo que podría firmar rápidamente un acuerdo con ambos vecinos de EE.UU., “pero no estoy contento con ello. Quiero hacerlo más justo”.

Cuando se le preguntó sobre el momento oportuno para llegar a un acuerdo, Trump dijo: “Quiero esperar hasta después de las elecciones”.

La decisión de Trump de aplazar las negociaciones del TLCAN se produce mientras EE.UU. y Canadá se han visto envueltos en una disputa comercial de ojo por ojo, como consecuencia de los aranceles que Trump aplicó primero al acero y el aluminio de Canadá y otras naciones.

Canadá anunció aranceles de represalia contra EE.UU. el viernes, por un valor de miles de millones de dólares, pero el presidente estadounidense indicó que las negociaciones de comercio pueden continuar.

En la entrevista con el programa Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo, del canal de noticias de Fox, Trump amenazó de nuevo con imponer aranceles a las importaciones de autos, camiones y autopartes.

“Los autos son los grandes”, dijo el presidente, en una posible medida que ha sido vista como una posible táctica de negociación para reanudar las conversaciones del TLCAN, que podrían comenzar después de las elecciones del domingo en México.

Si EE.UU. avanzara con nuevos aranceles a las importaciones de automóviles, golpearía a la economía canadiense, debido a la naturaleza crítica que tiene la industria automotriz en el país.

Se espera que el Departamento de Comercio de EE.UU. celebre audiencias sobre aranceles de automóviles a finales de julio, y que complete su investigación sobre las importaciones de automóviles a finales de este verano.

Trump ha tratado de renegociar el TLCAN para alentar a los fabricantes de EE.UU. a invertir más en el país, trasladando la producción desde México, donde pagan salarios mucho más bajos. Las conversaciones se han estancado en varios temas, como la insistencia de Trump en una cláusula que pondría fin al TLCAN cada cinco años, a menos que los tres países acuerden mantenerlo.

El presidente estadounidense ha indicado que podría buscar pactos comerciales separados con Canadá y México, en lugar de continuar con un acuerdo tripartito, pero cualquier acuerdo modificado tendría que ser debatido en el Congreso.

