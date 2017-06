Trump recibirá demanda hoy del estado de Maryland y del Distrito de Columbia

El estado de Maryland y el Distrito de Columbia planean demandar al presidente Trump hoy lunes, alegando que ha violado la Constitución al aceptar dinero extranjero a través de su imperio comercial, según una persona familiarizada con los planes.

Los abogados generales de Maryland y DC, ambos demócratas, han programado una conferencia de prensa para el mediodía ET en Washington. La demanda, que se presentará en una corte federal en Maryland, alega que Trump habría violado la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, la cual prohíbe al presidente aceptar pagos de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso.

En la demanda ya no solo se incluye el hotel de lujo del presidente en Washington, que ya ha sido mencionado antes, lo nuevo es que ahora su red mundial de hoteles, campos de golf y otras propiedades comerciales, forman parte de la demanda.

A pesar de una promesa de aislarse de sus negocios, Trump se aferró a sus activos y los puso en un fideicomiso en su nombre. Ese arreglo significa que él se beneficiará del éxito del negocio, incluso si él no cosecha las recompensas hasta después de que él sale de la oficina.

El lunes se le pedirá a la corte una orden judicial para impedir que Trump acepte dinero extranjero, dijo la fuente. También pedirá acceso a las declaraciones de impuestos personales de Trump como parte del proceso legal conocido como descubrimiento.

La Casa Blanca no tuvo comentarios inmediatos

Una demanda similar fue presentada en enero, momentos después de la inauguración de Trump, por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, una organización gubernamental de vigilancia.

Desde entonces, un grupo de restaurantes sin fines de lucro, un hotel de Nueva York y propietario de un restaurante, y una mujer que los libros de eventos en hoteles en Washington se han unido al traje como plantiffs.

El viernes, el Departamento de Justicia pidió a un juez federal que desestimara el caso. La Organización Trump ha prometido tomar medidas para abordar algunas preocupaciones éticas. Le dijo a los legisladores que “rastrearía e identificaría” los ingresos recibidos por sus hoteles de gobiernos extranjeros, los cuales luego donaría al Tesoro de los Estados Unidos.

Pero en la documentación enviada a los legisladores este año, la compañía dijo que sería “poco práctico” rastrear a todos. Eso significa que el negocio no intentará identificar a las personas que no se han identificado específicamente como representantes de un gobierno extranjero.

Elijah Cummings, el principal reresentante demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara, criticó ese plan. Le dijo a la compañía en una carta el mes pasado que Trump debería deshacerse de su propiedad o obtener permiso del Congreso para aceptar todas las fuentes de dinero extranjero si es demasiado difícil identificar esos pagos.