Tras el encuentro que sostuvo el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con una comitiva del gobierno de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, funcionarios del futuro gabinete mexicano indicaron que la administración de Donald Trump quiere llevar una relación cordial con el vecino país al sur de la frontera.

Marcelo Ebrard Casaubón, quien será el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo tras la primera visita de cortesía del gobierno estadounidense —que duró unos 50 minutos— que se dio un diálogo respetuoso y cordial, del que surgió, entre otras conclusiones, que no habrá condicionamientos de ningún tipo.

“Él (Donald Trump) quiere buscar una relación cordial y que encontremos entendimiento en las diversas materias de la relación bilateral. Respetan el resultado de la elección, ven con buenos ojos que el próximo presidente de México tenga un respaldo de ese tamaño (53 por ciento de los votantes), y están en la disposición de analizar las propuestas que el virtual presidente electo les entregó”, señaló Ebrard.

El futuro canciller hacía alusión a un plan para la relación entre ambas naciones que López Obrador entregó a Pompeo, el cual toca temas puntuales como el comercio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), así como la perspectiva del desarrollo que se tendrá en México en los próximos años y cómo se busca evitar la inmigración por pobreza o inseguridad.

“Es una propuesta de bases de entendimiento y el fundamento es el desarrollo y respeto de cada país. Esperamos que tenga una buena acogida en Washington”, ahondó Ebrard.

López Obrador esperará a que Trump responda a las propuestas, mientras que el documento será público a la ciudadanía mexicana una vez que sea recibido por el mandatario estadounidense. “Esperamos tener una respuesta de la administración Trump en los siguientes días”, dijo el próximo canciller.

Además de Pompeo, la representación estadounidense estuvo integrada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como Jared Kushner, yerno y asesor de Trump.

