El presidente Donald Trump quiere que Estados Unidos tenga una fuerza espacial, alegando que ese nuevo servicio militar es necesario para asegurar el dominio del país en el espacio; sin embargo, su idea no ha ganado mucho impulso en el Pentágono, donde el jefe de la Defensa, Jim Mattis, dice que agregaría burocracia onerosa y costos no deseados.

El Pentágono reconoce la necesidad de renovar su muy criticado enfoque para defender los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos en el espacio y se está moviendo en esa dirección, pero no está claro si esto satisfará a Trump, que quiere ir más lejos con la creación de un servicio espacial militar separado.

El gobierno de Trump tiene la intención de anunciar la próxima semana los resultados de un estudio del Pentágono que se espera que llame a la creación de un nuevo comando militar _el Comando Espacial de Estados Unidos_ para consolidar las fuerzas de combate de la guerra espacial y hacer otros cambios organizativos a menos que se establezca un servicio separado, cosa que solo el Congreso puede hacer.

Cualquier propuesta legislativa para crear un servicio separado probablemente no se pondría sobre la mesa hasta el año que viene.

Mattis, quien dijo antes del anuncio de Trump en junio que se opone a la creación de una nueva rama de las fuerzas armadas para el espacio, alegó después que esto requeriría “mucha planificación detallada”.

Kelly:engineer, astronaut, Navy Capt., vet of 4 space flights, cmdr of Space Station- on Trump ‘space force’:

“How about we deal with the war we're currently in? The cyberwar that is trying to affect our democracy, the thing that's most important to the US https://t.co/0jaeJ2voLu

— Mia Farrow (@MiaFarrow) August 3, 2018