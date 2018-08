El presidente Donald Trump pronosticó que el nuevo acuerdo comercial alcanzado con México “será un gran éxito” que ayudará a los agricultores estadounidenses, potenciará el crecimiento económico del país y creará empleos, entre otras cuestiones.

“Nuestro nuevo Acuerdo Comercial con México tiene el foco en AGRICULTORES, CRECIMIENTO para nuestro país, derribar BARRERAS COMERCIALES, (crear) EMPLEOS y hacer que las empresas continúen VOLVIENDO A NUESTRO PAÍS. ¡Será un gran éxito!”, argumentó la noche del martes Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Our new Trade Deal with Mexico focuses on FARMERS, GROWTH for our country, tearing down TRADE BARRIERS, JOBS and having companies continue to POUR BACK INTO OUR COUNTRY. It will be a big hit!

Ambos países anunciaron el lunes un principio de pacto comercial que Trump bautizó como “Acuerdo de Comercio de EE.UU. y México”, por considerar que TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) tiene “connotaciones muy negativas”.

El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el Congreso y firmado, tendría una vigencia mínima de 16 años y afectaría, entre otros, al sector automotriz.

El porcentaje de los componentes de automóviles que deben proceder de EE.UU. y México aumentaría bajo el acuerdo hasta el 75 por ciento, y se exigiría que el 40 por de la producción sea hecha por trabajadores que cobren más de 16 dólares la hora.

Pocas horas después de su amistosa llamada con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, tras hacer público el pacto, Trump insistió en que México pagará por el muro que quiere construir en la frontera común, lo que volvió a poner sobre la mesa el tema que más ha tensado la relación con el país azteca.

Luego de que México y EE.UU. anunciaron que lograron un acuerdo comercial, Canadá se unió este martes a las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, llegó a la oficina de la Representación Comercial de EE.UU., en un intento por seguir siendo parte del pacto trilateral, mientras funcionarios estadounidenses expresaron su optimismo de llegar a un acuerdo esta semana.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país espera firmar un acuerdo siempre y cuando sea beneficioso para sus ciudadanos.

En tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, un día después de pactar con México criticó a los defensores del libre mercado.

“Sonrío a los senadores y a otros que hablan de lo bueno que es el libre comercio para Estados Unidos. Lo que no dicen es que perdemos empleos y más de 800 mil millones de dólares al año en tratados realmente tontos… y estos mismos países nos obligan a muerte. ¡Estos legisladores están de acuerdo con esto!”, dijo en Twitter.

I smile at Senators and others talking about how good free trade is for the U.S. What they don’t say is that we lose Jobs and over 800 Billion Dollars a year on really dumb Trade Deals….and these same countries Tariff us to death. These lawmakers are just fine with this!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018