El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe todas las transacciones con “cualquier moneda digital emitida por Venezuela.

La decisión es en alusión a la criptomoneda impulsada por las autoridades venezolanas, conocida como ‘petro’.

“La Orden Ejecutiva prohíbe, a partir de su fecha de vigencia, todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiación y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018”, reza la orden, anunciada por la Casa Blanca.

Trump argumenta la decisión “en las recientes medidas adoptadas por Maduro para eludir las sanciones” con la emisión del petro.

Today, President Trump, joined by Vice President Pence, signed an Executive Order to take additional steps to stop the Maduro regime of Venezuela from attempting to circumvent U.S. sanctions by issuing a digital currency.

