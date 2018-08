Trump estampó hoy su firma durante un acto con militares en Fort Drum (Nueva York) a la ley presupuestaria que aprobó el Congreso a principios de verano.

“Tenemos 716,000 millones para entregaros los mejores aviones, los mejores barcos, los mejores tanques, y misiles en cualquier lugar de la Tierra. Nadie los hace como nosotros”, dijo Trump durante su discurso.

“Reemplazaremos -añadió- los viejos tanques, los viejos aviones y naves, con la tecnología más avanzada y letal jamás desarrollada. Y con suerte, seremos tan fuertes que nunca tendremos que utilizarla. Pero si alguna vez lo hiciéramos, nadie tendría ni una oportunidad”.

La partida presupuestaria, incluye 617,000 millones de dólares para operaciones básicas. Otros 69,000 para misiones en el exterior como Siria y Afganistán, así como unos 22,000 para un programa de misiles nucleares.

Asimismo, contempla una subida salarial para las Fuerzas Armadas del 2.6 por ciento -la mayor de la última década-. También la contratación de 4,000 nuevos soldados.

El Pentágono destinará este presupuesto, por ejemplo, a la compra de 77 aviones caza F-35 a Lockheed Martin por 7,600 millones de dólares o a la adquisición de helicópteros Black Hawk UH-60M; también a Lockheed Martin, por valor de 85 millones de dólares.

También financiará en su totalidad el desarrollo del bombardero B-21 Raider a la corporación Northrop Grumman.

Para la Armada, el presupuesto contempla la adquisición de tres buques de combate litoral, un portaaviones clase Ford (el cuarto), seis rompehielos y un submarino nuclear tipo Columbia.

Asimismo, autoriza al Ejército la compra de casi 5,000 vehículos de combate. Entre ellos 135 tanques M1 Abrams, 60 Bradley, 197 blindados multipropósito y cerca de 4,000 vehículos tácticos ligeros.

De este modo, el presupuesto de Trump para el Departamento de Defensa asciende a 716,000 millones de dólares. Esta sería la mayor partida desde la salida de Estados Unidos de Irak en 2011.

“Es la mayor inversión para nuestras Fuerzas Armadas y nuestros combatientes en la historia moderna”, afirmó Trump en Twitter.

It was my great honor to sign our new Defense Bill into law and to pay tribute to the greatest soldiers in the history of the world: THE U.S. ARMY. The National Defense Authorization Act is the most significant investment in our Military and our warfighters in modern history! pic.twitter.com/M6VI1c0Sgx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018