El presidente Donald Trump presumió de los beneficios de su reforma fiscal y de su esfuerzo para reducir las regulaciones en Estados Unidos, durante una mesa redonda con emprendedores hispanos en Hialeah, Florida.

En el encuentro empresarial, Trump destacó que ningún presidente hasta la fecha había hecho tanto para “reducir las regulaciones”.

“Todavía no hemos finalizado”, aseveró.

President Donald Trump speaks on job creation and unemployment since his election at the Tax Cuts for Florida Small Businesses Roundtable. pic.twitter.com/E78yq4ZPH2

Insistió en que la mayor reforma fiscal del país en tres décadas también beneficia a los empleados y las familias, primero con una declaración de impuestos “simple” que les reportará más dinero el próximo año , y después con nuevos puestos de trabajo.

“Se han creado tres millones de nuevos empleos desde el bonito día de las elecciones”, destacó Trump sobre el dinero extra que las compañías tienen ahora.

Small business owners will be able to grow and thrive under the Tax Cuts and Jobs Act. More: https://t.co/tVOOLzBWpE

