“México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que la gente pase por México y entre en Estados Unidos. Debemos hacer esto una condición del nuevo acuerdo sobre el TLCAN”, dijo Trump con respecto al acuerdo que renegocia Estados Unidos con sus países vecinos México y Canadá.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2018