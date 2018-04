El presidente Donald Trump señaló que México obtiene grandes ganancias con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que con éstas, debería detener la migración de mexicanos que van a territorio estadounidense, ya que, consideró, cuenta con leyes migratorias más fuertes que las de su país.

“México está haciendo una fortuna con el TLCAN… tienen leyes fronterizas muy fuertes; las nuestras son patéticas. Con todo el dinero que ganan de EE.UU., con suerte impedirán que las personas pasen por su país y lo hagan por el nuestro, al menos hasta que el Congreso cambie nuestras leyes de inmigración”, escribió el mandatario en Twitter.

Los embates del presidente a través de la red social se han intensificado desde el pasado domingo, cuando retomó las amenazas de retirar a su país del acuerdo con Canadá y México, en caso de que este último no detenga el flujo de migrantes y droga hacia Estados Unidos.

Y este lunes Trump redobló sus ataques en contra de las leyes migratorias y llamó a aprobar medidas más estrictas, sin dejar de mencionar a México en sus tuits, esto después de pedir en tuits previos que México detenga una caravana de migrantes centroamericanos que viajan hacia la frontera con Estados Unidos.

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS

