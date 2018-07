El presidente Donald Trump criticó hoy al gigante farmacéutico Pfizer por haber “subido los precios de los fármacos sin ningún motivo”, y prometió que tomará medidas al respecto, sin dar más detalles.

“Pfizer y otros deberían estar avergonzados de haber subido los precios de los fármacos sin ningún motivo”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Pfizer & others should be ashamed that they have raised drug prices for no reason. They are merely taking advantage of the poor & others unable to defend themselves, while at the same time giving bargain basement prices to other countries in Europe & elsewhere. We will respond!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018