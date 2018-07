El presidente Donald Trump aseguró que el sistema de financiación de la OTAN, en el que el país estadounidense es el mayor contribuyente, “no es justo ni aceptable”, a dos días de la celebración de la cumbre de líderes en Bruselas el 11 de julio.

“EE.UU. está gastando mucho más en la OTAN que cualquier otro país. Esto no es justo ni aceptable. Si bien estos países han aumentado sus contribuciones desde que asumí el cargo, deben hacer mucho más”, señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

…Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO!

Trump llegará la noche del martes a Bruselas para participar los dos días siguientes en la cumbre de líderes de la OTAN, antes de viajar al Reino Unido y concluir su gira europea el 16 de julio en Helsinki, donde se reunirá con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

En su tuit, el mandatario estadounidense criticó que Alemania destine únicamente el uno por ciento de su PIB nacional al gasto en defensa acumulado de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras que EE.UU., según Trump, contribuye con el cuatro por ciento del suyo.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018