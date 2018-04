Trump ordena revisión financiera del Correo tras críticas a Amazon

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para evaluar las finanzas del Servicio de Correo de Estados Unidos (USPS).

El decreto llega después de acusar a Amazon de generarle pérdidas a USPS por los bajos precios de los envíos.

La Casa Blanca informó que Trump ordenó crear un grupo de trabajo que examine el “camino financiero insostenible” del correo.

Amid ongoing public targeting of Amazon's use of the U.S. Postal Service, President Trump orders an evaluation of the USPS in executive order: "The USPS is on an unsustainable financial path and must be restructured to prevent a taxpayer-funded bailout." pic.twitter.com/EAueURuKSy — NBC News (@NBCNews) April 13, 2018

“Los problemas financieros de larga data en el Servicio Postal exigen algún tipo de acción”, reza parte del texto.

En la orden, Trump le ordena al grupo de trabajo examinar varias áreas de las operaciones del Servicio Postal.

El equipo especial debe considerar el declive en el volumen del correo y las implicaciones para el servicio.

La orden exige evaluar la “obligación de servicio universal” de USPS, dados los cambios tecnológicos y en el comercio electrónico.

Algunas partes de la orden parecen insinuar una mayor privatización del Servicio Postal, al exigir que se revise su rol en la economía de áreas rurales, comunidades y pueblos pequeños.

El decreto no especifica cuándo deberá conformarse el equipo de trabajo, o cuándo su revisión podría resultar en cambios en el Servicio Postal que podrían afectar directamente a Amazon y otras compañías.

Sin embargo, Trump exigió que se le entregue un informe antes del final del verano.

Servicio de Correo, el chivo expiatorio de Trump contra Amazon

A pesar de que el decreto no menciona a Amazon, la orden busca justificar las constantes afirmaciones de Trump de que el contrato entre la compañía y USPS genera pérdidas.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018

Expertos del Servicio Postal e incluso asesores de la Casa Blanca han instado a Trump, en privado, a que abandone las acusaciones, señalando que la gran cantidad de paquetes enviados por Amazon en realidad está ayudando a mantener el Correo financieramente solvente.

Si bien USPS ha informado consistentemente pérdidas netas durante una década, gran parte de sus problemas financieros son el resultado de una disminución prolongada en el volumen de correo publicitario y correo de primera clase.

USPS genera ganancias gracias a la entrega de paquetes, siendo Amazon el mayor proveedor de ellos.

Los ataques de Trump también han apuntado al propietario de Amazon, Jeff Bezos, también dueño de The Washington Post.

…does not include the Fake Washington Post, which is used as a “lobbyist” and should so REGISTER. If the P.O. “increased its parcel rates, Amazon’s shipping costs would rise by $2.6 Billion.” This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018

En marzo, las acciones de Amazon cayeron tras los tweets de Trump.

La Casa Blanca había afirmado que el mandatario no tenía planes inmediatos para emprender ninguna acción contra Amazon.