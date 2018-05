El presidente Donald Trump ordenó el domingo al Departamento de Comercio que ayude a la empresa de telecomunicaciones china ZTE a “regresar a los negocios”, luego de que el gobierno estadounidense le impidió acceder a sus proveedores.

Lo que sigue en duda es la decisión del departamento del mes pasado para impedir que ZTE Corp., un importante proveedor de redes de telecomunicaciones y telefonía con sede en la ciudad de Shenzhen, importe componentes estadounidenses durante siete años.

Estados Unidos acusó a ZTE de engañar a los reguladores estadounidenses, tras determinar que violó las sanciones impuestas a Corea del Norte e Irán.

Trump, quien ha tomado una dura postura en cuanto al comercio y tecnología con Beijing, tuiteó el domingo que él y el mandatario chino Xi Jinping están “trabajando juntos para dar a la compañía telefónica china, ZTE, una forma para regresar a los negocios, y que sea rápido.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

“Demasiados empleos se han perdido en China. ¡El Departamento de Comercio ha sido instruido para resolverlo!”, escribió el presidente en Twitter.

ZTE ha pedido al departamento suspender la prohibición de siete años sobre hacer negocios con los exportadores de tecnología estadounidenses.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018