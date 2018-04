Trump no cree que su abogado de confianza se le vaya a ‘voltear’

El presidente Donald Trump tuiteó el sábado que no cree que su abogado personal, Michael Cohen, se vaya a “voltear”. El comentario deriva de una serie de investigaciones fiscales que recaen sobre los negocios de Cohen, según informó El Nuevo Herald.

The New York Times informó este viernes que Cohen estaría pensando en colaborar con las autoridades si enfrentara cargos penales. Esta es una posibilidad latente después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanara la casa y oficina del abogado.

Trump criticó al diario por “querer destruir a Michael Cohen” y la relación existente entre ellos.



“‘The New York Times’ y una periodista de tercera categoría llamada Maggie Habberman, conocida como ‘Crooked H flunkie’, con la que no hablo y con la que no tengo nada que ver, se desviven por destruir a Michael Cohen y su relación conmigo esperando que él ‘se voltee'”, escribió Trump en Twitter.

“¡Lo siento, pero no veo a Michael haciendo eso a pesar de la horrible cacería de brujas y los medios deshonestos!”, agregó el mandatario.

