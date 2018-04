Al igual que muchos estadounidenses, al presidente Donald Trump no le alcanzó el tiempo para hacer sus ‘taxes’ y terminó solicitando al IRS una extensión de seis meses para poder presentarlos.

Hoy, después de que el IRS reportara una falla que le obligó a hacer una sorpresiva prórroga, es el último día para presentar los taxes en EE.UU. ante el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), y ayer fue cuando el presidente solicitó la prórroga, según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee.

“El presidente presentó una solicitud de extensión para su declaración de impuestos del 2017, como muchos estadounidenses con declaraciones complejas. Él presentará su liquidación antes de la fecha final del 15 de octubre”, dijo Huckabee, de acuerdo con Univisión Noticias.

Cabe recordar que el presidente Trump ha sido el único de los últimos 40 años que, como candidato, no presentó el historial de sus ‘taxes’.

Trump puso como pretexto que estaba bajo una auditoría del IRS y que sus abogados le aconsejaron que publicar esos documentos complicaría las gestiones en las que se encuentran con los funcionarios.

This year’s #TaxDay is the last time you’ll have to file your taxes through an outdated, broken system. #BYE-BYE pic.twitter.com/tYpN50zDxY

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 18, 2018