El cierre parcial del gobierno federal podría prolongarse hasta después de la Navidad mientras que el presidente Donald Trump y líderes del Congreso continúan estancados en una disputa sobre los planes del mandatario de un muro en la frontera con México, sin que el sábado se registraran avances y el mandatario anunciara que no viajará a su mansión en Florida a pasar las festividades.

I will not be going to Florida because of the Shutdown – Staying in the White House! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018