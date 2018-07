Trump critica multa impuesta por la Unión Europea a Google

El presidente Donald Trump criticó en Twitter a la Unión Europea por imponer una multa de 5,051 millones de dólares a Google.

El mandatario calificó la decisión como un ejemplo más de que el bloque se “aprovecha” de Estados Unidos, pero advirtió que no será por mucho más tiempo.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

“¡Se los dije! La Unión Europea acaba de multar con 5,000 millones de dólares a una de nuestras grandes compañías, Google. Verdaderamente se han aprovechado de Estados Unidos, pero no por mucho más tiempo”, afirmó Trump en su mensaje.

La publicación en la red social es la primera reacción oficial a la multa impuesta por la Comisión Europea a Google.

La sanción es la mayor multa por incumplir la normativa de competencia jamás impuesta por Bruselas.

Google: nuevo punto de discordia entre Trump y la Unión Europea

Las palabras de Trump añaden tensión a la visita a Washington la próxima semana del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El encuentro se producirá en medio de fricciones por los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio.

Adicionalmente, Trump también amenazó con gravámenes adicionales al sector automóvil europeo.

La sanción a Google se suma a la multa de más de 2,800 millones de dólares que la Unión Europea le impuso en junio de 2017 por abuso de dominio, al favorecer a su servicio de comparación de compras en su motor de búsqueda.

Today, the European Union levied a massive $5 billion fine against Google due to a violation of antitrust law. WIRED Editor in Chief @nxthompson discusses what this means for you, and how he thinks this will affect Google's future: https://t.co/UQQlYywCYf pic.twitter.com/5RQP50ZRY1 — WIRED (@WIRED) July 18, 2018

La sanción de la Unión Europea, sin embargo, fue bien recibida por sectores en Estados Unidos, reportó The Washington Post.

El senador demócrata Richard Blumenthal señaló que la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) debe investigar a Google.

“La FTC debería enfrentar la creciente evidencia de que las prácticas comerciales de Google han sofocado la competencia robusta en un mercado crítico para nuestra economía y la sociedad”, escribió el congresista en Twitter.

Google has been repeatedly caught abusing its dominance. This fine should be a wake-up call to the @FTC– I’m requesting a meticulous investigation into @Google for antitrust violations. Consumers & the Internet deserve fair & open competition. — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) July 18, 2018

En otro mensaje, consideró que la sanción de la Unión Europea es un buen primer paso.

Europe's bold fight against Google's antitrust abuses should lead US enforcers to protect consumers. This fine is a good first step. https://t.co/WlW27jY9LW — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) July 18, 2018

