El presidente Donald Trump, llamó hoy “morosos” a varios países de la OTAN y dijo que debería “reembolsar” a Washington los pagos atrasados, antes de aterrizar en Bruselas para participar mañana en la cumbre de líderes de la Alianza atlántica.

“Muchos países en la OTAN, que se espera que defendamos, no solo están por debajo de su compromiso actual del dos por ciento (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE.UU.? “, tuiteó Trump desde el avión que lo transportaba a la capital belga.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018