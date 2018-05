El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó al Senado a hacer su trabajo de proveer fondos al gobierno antes del receso de agosto, “o NO VAYAN A CASA”.

The Senate should get funding done before the August break, or NOT GO HOME. Wall and Border Security should be included. Also waiting for approval of almost 300 nominations, worst in history. Democrats are doing everything possible to obstruct, all they know how to do. STAY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018