El presidente Donald Trump advirtió a la compañía Harley-Davidson que “no olvidaremos” su decisión de trasladar a otros países parte de su producción de motocicletas.

El mandatario insinuó también que la empresa, a la que antes había defendido, perdería mercado frente a la competencia.

Con sus nuevos comentarios suman tres días consecutivos en los que Trump demuestra su molestia con Harley-Davidson.

El miércoles tuiteó que la compañía, que ya tiene parte de su producción en mercados extranjeros, “debería quedarse 100 por ciento en Estados Unidos”.

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018

“Hice tanto por ustedes y ahora esto”, añadió. “¡No olvidaremos y tampoco lo harán sus clientes y sus ahora muy FELICES competidores!”, tuiteó.

La empresa con sede en Milwaukee dijo el lunes que su decisión de mudar parte de su producción al exterior obedece a los aranceles punitorios, que enfrenta en una creciente disputa comercial entre EE.UU. y la Unión Europea.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end – they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Michael Pflughoeft, vocero de la marca, se negó a comentar el tuit del presidente.

Harley-Davidson en ‘guerra’ con Trump

La emblemática marca de motocicletas es el corporativo más reciente de EE.UU. en entrar en conflicto con el presidente, quien también atacó a Amazon, al decir que era un evasor de impuestos y un estafador del Servicio Postal de EE.UU.

Trump, quien tendrá eventos en Wisconsin el jueves, amenazó a principios de semana a Harley-Davidson y escribió que cualquier traslado de la producción “será el comienzo del fin”. “¡El aura desaparecerá y serán gravados como nunca antes!”, agregó.

….When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America. Harley must know that they won’t be able to sell back into U.S. without paying a big tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Trump tuiteó el martes que Harley-Davidson ya había anunciado que cerraba su planta de Kansas City y llevaría esos empleos a Tailandia, pero fueron autoridades del sindicato quienes dijeron que los empleos se mudarán a Tailandia.

La compañía ha negado alguna relación entre el cierre en Kansas City y Tailandia.

Los directivos de Harley-Davidson se reunieron con Trump en la Casa Blanca el año pasado, luego de que el presidente cancelara una visita a la sede de la compañía en Milwaukee porque había protestas planeadas.