“Acabo de autorizar que se doblen los aranceles sobre el acero y el aluminio de Turquía ya que su moneda, la lira turca, se deprecia rápidamente hacia abajo contra nuestro fuerte dólar”, señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

“(Los aranceles) al aluminio ahora serán del 20 por ciento y al acero del 50 por ciento. ¡Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento!”, añadió el mandatario.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018