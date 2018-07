Primero contra México y el TLCAN; luego contra China, la Unión Europea (UE) y la OTAN, y ahora el presidente Donald Trump la está tomando contra la Reserva Federal (Fed), su propio banco central, por subir las tasas de interés.

“China, la UE y otros han estado manipulando sus divisas y bajando sus tasas de interés, mientras que Estados Unidos está elevando sus tasas, fortaleciendo al dólar, lo que nos resta nuestra gran ventaja competitiva”, escribió el viernes por la mañana el presidente en su cuenta de Twitter.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day – taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

“Como es habitual, no estamos en un terreno de juego parejo”, añadió el presidente en su red social.

Pero el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el sábado que el presidente no pretendía aumentar la presión sobre la Fed cuando criticó su decisión de aumentar las tasas de interés.

Ante los medios de comunicación en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Mnuchin dijo que no puede comentar sobre por qué el presidente realizó dichas declaraciones, pero que no cree que hayan sido un error.

“Puedo garantizarlo porque he hablado con el presidente. Su intención no es de ninguna manera presionar a la Fed”, indicó el secretario del Tesoro. “Solo quiero asegurarles que esto no está dirigido a poner presión sobre la Fed o a comprometer su independencia”.

Trump ‘estalla’ contra la Fed

En una entrevista con la cadena CNBC, el presidente Trump señaló que no estaba contento con los aumentos en las tasas de la Fed y amenazó con elevar al tope los aranceles a China.

Para The Wall Street Journal, sus comentarios contra la Fed podrían convertirse en una de sus nuevas rutinas, lo que pondría al banco central en una posición potencialmente incómoda, ya que considera seguir elevando las tasas.

La Fed ha subido las tasas de interés este año en dos ocasiones, hasta un rango entre el 1.75 y el 2.00 por ciento, y se espera que lo vuelva a hacer dos veces más en lo que queda de año.

Trump tuiteó que las alzas de interés de la Fed “hieren todo lo que hemos hecho”.

….The United States should not be penalized because we are doing so well. Tightening now hurts all that we have done. The U.S. should be allowed to recapture what was lost due to illegal currency manipulation and BAD Trade Deals. Debt coming due & we are raising rates – Really? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

Analistas coincidieron en que la apreciación del dólar tiene más que ver con el buen crecimiento económico que está registrando el país, gracias en gran medida a las propias políticas de Trump, como el recorte de impuestos.

“(Pero) la reforma tributaria llevaría a una aceleración adicional de la inflación”, apuntó Mazen Issa, estratega de tipo de cambio en TD Securities, en Nueva York.

Ante presiones inflacionarias, es que la Fed está precisamente subiendo su tasa objetivo.

Fed promete subir más las tasas de interés

The Wall Street Journal recordó que Trump se ha referido en repetidas ocasiones a sí mismo como una “persona de baja tasa de interés”, lo que refleja su carrera en el sector inmobiliario.

“Pocas industrias se han beneficiado tanto de las bajas tasas de la Fed en la última década (estuvo entre 0 y 0.25 por ciento de diciembre del 2008 al mismo mes del 2015) para estimular el crecimiento como la industria de bienes raíces”, apuntó en un artículo.

En la entrevista con CNBC, Trump también señaló que estaba preparado para aumentar los aranceles contra China hasta por un valor de 500,000 millones de dólares, esto es prácticamente todo lo que le exporta el país asiático en un año.

A principios de julio le impuso ya gravámenes por 34,000 millones a China y están programados otros por 16,000 millones.

Adicionalmente, ya enlistó productos para potencialmente poner otros por 200,000 millones. Ayer volvió amenazar con aumentarlos hasta 500,000 millones, prácticamente todo lo que China le vende a EE.UU. en un año.

“¿Alguna vez llegará a 500 (mil millones)?”, le preguntó CNBC a Trump, y él respondió que está “listo para ir a 500”.

“Estoy haciendo lo correcto por nuestro país. Fuimos estafados por China durante mucho tiempo”, expuso.

Con información de Agencia Reforma y AP