Trump evalúa negociar la vuelta de EE.UU. al acuerdo TPP

Trump evalúa negociar el TPP: El presidente Donald Trump sopesa negociar la vuelta de EE.UU. al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), del que retiró al país al llegar a la Casa Blanca, informó la Casa Blanca.

“El presidente siempre ha dicho que estaría abierto a un trato (TPP) sustancialmente mejor (…). Con ese fin, le ha pedido al embajador (Robert) Lighthizer (responsable de Comercio Exterior) y a (Larry) Kudlow (asesor económico) que analicen de nuevo si se puede negociar un acuerdo mejor”, señaló en un comunicado la portavoz presidencial adjunta, Lindsay Walters.

En su primer día en el Despacho Oval, Trump firmó una orden ejecutiva para sacar al país del TPP, del que forman parte otras once naciones, en cumplimiento de una de sus promesas electorales, después de haber estado criticando ese acuerdo en sus mítines de campaña.

En ese sentido, la Casa Blanca apuntó que Trump “mantuvo su promesa” de finalizar el acuerdo TPP, negociado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) porque era “injusto para los trabajadores y agricultores estadounidenses”.

Las intenciones del presidente respecto a este acuerdo comercial se hicieron públicas hoy a través de dos senadores republicanos que se reunieron con Trump en la Casa Blanca para hablar de comercio y agricultura.

