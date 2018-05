El presidente Donald Trump conmemoró este lunes el Memorial Day con un tuit en el que clamó que los héroes caídos de la nación “estarían muy felices y orgullosos de cuán bien está hoy el país”, informó The Hill.

“La mejor economía en décadas, los más bajos indicadores de desempleo para afroamericanos y hispanos jamás vistos (y mujeres en los 18 años), reconstruyendo nuestras fuerzas militares y mucho más”, dijo Trump en la red social.

“¡Bien!”, finalizó.

Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2018