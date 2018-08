Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México “va muy bien”, afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump, pero amenazó a Canadá con imponer aranceles en automóviles de no llegar a un trato.

En un tuit que envió desde su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, Trump parecía referirse a los esfuerzos por renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países.

El mandatario afirmó que cualquier pacto con México debe cuidar de los trabajadores automotrices y agricultores de Estados Unidos, y elogió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “todo un caballero”.

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can’t make a deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018