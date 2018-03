El presidente Donald Trump suavizó hoy su postura sobre la imposición de aranceles al acero y aluminio al asegurar que mostrará “gran flexibilidad” con aquellos que “son amigos de verdad”, después de que se abriese la puerta a exenciones para diversos países.

“Tenemos que proteger y construir nuestras industrias de acero y aluminio al mismo tiempo que mostramos gran flexibilidad y cooperación con aquellos que son amigos de verdad y nos tratan de manera justa tanto en comercio como en defensa”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018