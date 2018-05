Trump dice que sanciones contra Venezuela buscan preservar el dinero de su pueblo

El presidente Donald Trump aseguró que las nuevas sanciones que ha impuesto sobre el Gobierno de Nicolás Maduro buscan “evitar que el régimen de Maduro realice “ventas clandestinas”, y aseguró que el dinero de esos activos “pertenece al pueblo venezolano”.

Trump subrayó que el objetivo es que Maduro no liquide esos “activos críticos” para Venezuela, “que el país necesitará para reconstruir su economía”.

El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva por la que limita la capacidad del Gobierno venezolano de vender sus activos en suelo estadounidense, en respuesta a las elecciones presidenciales celebradas este domingo y que EE.UU. ha calificado de “farsa”.

Por otro lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió sanciones “más fuertes” contra el “régimen” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reelegido este domingo en unas elecciones que consideró una “farsa”.

“Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos”, afirmó Almagro en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter.

“Seguiremos bregando por sanciones más fuerte contra el régimen, seguiremos bregando por el fin de la dictadura venezolana”, añadió.

Almagro, que está al frente de la OEA desde 2015, ya abogó por incrementar las sanciones a Venezuela en un discurso en una sesión especial del Consejo Permanente el pasado 7 de mayo, cuando intervino ante el organismo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Justo antes de las elecciones del domingo, Estados Unidos sancionó al “número dos” del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, y el presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que limita la capacidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro para vender deuda y activos públicos en territorio estadounidense.