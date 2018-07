El presidente Donald Trump indicó al personal que no intentará cerrar el gobierno federal antes de las elecciones de mitad de periodo para tratar de ganar más dinero para un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, dijeron funcionarios de la administración.

A pesar de las recientes amenazas públicas de Trump de que no vio “ningún problema” en cerrar el gobierno para asegurar el respaldo para una de sus promesas clave de campaña, dos funcionarios dijeron que Trump reconoció el costo político de un cierre antes de las elecciones de noviembre y aseguró al personal que no provocaría una crisis fiscal hasta después del día de las elecciones.

Un asistente del Congreso dijo que la Casa Blanca había enviado un mensaje similar al Capitolio en medio de la ansiedad generalizada sobre un posible cierre, ya que los republicanos enfrentan duras luchas por la reelección.

Los dos funcionarios y el asistente del Congreso hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente las deliberaciones internas.

Trump amenazó el lunes con un cierre por segunda vez en dos días, pareciendo ponerse más en desacuerdo con los republicanos en el Congreso. Las amenazas se produjeron días después que los líderes republicanos creyeran que habían asegurado la promesa de la paciencia de Trump sobre el presupuesto.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Un cierre cuando caduque el financiamiento del gobierno a fines de septiembre, solo semanas antes de las elecciones de mitad de periodo, sería el segundo bajo el control republicano unificado de Washington, después de un paro de fin de semana en enero.

El presidente está ansioso por hacer hincapié en la inmigración durante las elecciones de otoño, creyendo que esto avivará a su base. Los líderes republicanos no están de acuerdo, con la esperanza de que puedan evitar una exhibición de disfunción de alto perfil y enfocar su mensaje en los recortes de impuestos del Partido Republicano y la fortaleza económica.

Illegal immigration is a top National Security problem. After decades of playing games, with the whole World laughing at the stupidity of our immigration laws, and with Democrats thinking… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2018

Trump ha probado ser un socio de negociación inconsistente con el Capitolio, como lo demuestran sus mensajes mixtos más recientes sobre un posible cierre. A principios de este año sopesó públicamente vetar una ley de gastos del gobierno que había respaldado días antes, enfrentando críticas de aliados conservadores respecto a que no abordaba sus prioridades de inmigración.

…that Open Borders, large scale Crime, and abolishing ICE is good for them, we must get smart and finally do what must be done for the Safety and Security of our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2018

El presidente no ha ocultado su creencia de que sus políticas de inmigración de línea dura lo impulsaron a la Oficina Oval, y lanzó un impulso agresivo para medidas adicionales de seguridad fronteriza a principios de este año, que incluyen 25,000 millones de dólares para la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México, aunque Trump reconoció el lunes que sus demandas son un punto de partida.

Los líderes republicanos creyeron que tenían un entendimiento con Trump la semana pasada cuando se reunieron en la Casa Blanca para discutir la estrategia antes del año presupuestario que comienza el 1 de octubre. Después de la reunión, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no se cerraría tan cerca de las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Agregó que el tema del financiamiento fronterizo en particular probablemente tendría que esperar hasta después de las elecciones.

Pero el domingo, Trump dio marcha atrás al rumbo en un tuit sorpresa: “¡Estaría dispuesto a ‘cerrar’ el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la Seguridad Fronteriza, que incluye el Muro!”, escribió.

Con poco tiempo, es probable que los legisladores aprueben una medida de financiamiento a corto plazo para mantener abierto el gobierno hasta el día de las elecciones. Eso establecería otro enfrentamiento fiscal durante una sesión de pato rengo.